Росії вигідний конфлікт на Близькому Сході, – The Telegraph

Кремль, не беручи безпосередньої участі у конфлікті на Близькому Сході, зможе отримати вигоду від зростання цін на ресурси.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході може несподівано посилити позиції Москви на світовій арені. Хоча Росія безпосередньо не бере участі у війні в Ірані, наслідки кризи – від зростання цін на нафту до зміщення міжнародної уваги – можуть виявитися вигідними для Кремля, йдеться в аналізі британського видання The Telegraph.

Одним із ключових факторів є різке подорожчання нафти. Ескалація конфлікту та загрози судноплавству через Ормузьку протоку – один із найважливіших маршрутів світової торгівлі нафтою – вже спричинили зростання цін на енергоресурси.

Аналітики впевнені, що Москва може вийти явним переможцем з війни на Близькому Сході, і це сталося у вирішальний для Путіна момент. Оскільки Росія отримує вигоду, а увага відволікається, Київ найбільше зацікавлений у припиненні конфлікту в Ірані, щоб війна в Україні могла вийти на "фінішну пряму".

Міжнародні енергетичні санкції, підвищення світових цін на нафту та цінові обмеження між ЄС і Великою Британією створили серйозні фінансові труднощі для Росії, яка до початку повномасштабного вторгнення отримувала 45 відсотків свого федерального бюджету за рахунок доходів від нафти та газу.

Економічні проблеми Москви стали настільки гострими, що вона була змушена продавати золотий запас і звертатися до споживачів та малого бізнесу за фінансуванням, що призвело до різкого зростання вартості життя. Тепер фактичне закриття Ормузької протоки та часткове припинення видобутку нафти в Перській затоці призвели до різкого стрибка цін на нафту.

У четвер, 12 березня, Вашингтон оголосив про скасування санкцій на експорт російської нафти в море на 30 днів, що стане значним стимулом для Москви, щоб стабілізувати світові енергетичні ринки. Вважається, що близько 130 мільйонів барелів російської нафти застрягли в морі. У свою чергу міністр фінансів США Скотт Бессент написав у соціальних мережах, що цей захід "не принесе значної фінансової вигоди російському уряду".

Після того як минулого тижня Міністерство фінансів США оголосило, що дозволить Індії закуповувати російську нафту протягом 30 днів без санкцій, індійські компанії придбали 30 мільйонів барелів менш ніж за тиждень, що приблизно відповідає всьому місячному імпорту країни в лютому.

Згідно з підрахунками західних експертів, Росія заробляє до 150 мільйонів доларів додаткового доходу від продажу нафти з початку конфлікту на Близькому Сході і може накопичити до 4,9 мільярда доларів вже до кінця березня.

Закриття Ормузької протоки також може призвести до скорочення до чверті світових щомісячних поставок скрапленого природного газу. Зіткнувшись зі зростанням цін, Європа може бути змушена переглянути свій план поступової відмови від російського СПГ, запланованої до 2027 року.

"Можливо, для нас зараз краще припинити постачання на європейський ринок. Перейти на ринки, що відкриваються, і закріпитися там", – заявив Путін у коментарях державним ЗМІ в середу, 11 березня.

Однак деякі аналітики заперечують, що без тривалої кризи Росія навряд чи отримає значні стратегічні дивіденди.

У свою чергу, економічне зростання та обмеження поставок військової техніки в Україну можуть дозволити РФ вийти вперед на полі бою, перш ніж вимагати великих поступок від Києва на майбутніх переговорах.

Вплив конфлікту на Близькому Сході на російську економіку

Ескалація конфлікту між США та Іраном призвела до різкого зростання світових цін на нафту, що може принести Росії значні додаткові доходи та допомогти Кремлю фінансувати війну проти України

Кожен новий день війни на Близькому Сході приносить Росії 150 мільйонів доларів додаткових нафтових доходів до бюджету, пише Financial Times.

Поставки сирої нафти та нафтопродуктів через Ормузьку протоку скоротилися з приблизно 20 млн барелів на добу до війни до мінімальних обсягів зараз. Через швидке заповнення сховищ країни Перської затоки вже скоротили загальний видобуток нафти щонайменше на 10 млн барелів на добу. За відсутності швидкого відновлення морських перевезень втрати поставок, ймовірно, будуть зростати.

