Це перший удар по місту з часів повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Російські окупанти обстріляли нафтобазу в місті Дубно Рівненської області.

Інформацією про удар поділився голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Він опублікував відео, де розповів про ворожу атаку.

За словами глави ОВА, за останні години в регіоні двічі лунала повітряна тривога. Під час першої українські солдати збили безпілотник окупантів. А під час другої було завдано удар по нафтобазі в Дубно.

Коваль заявив, що на поточний момент збитки встановлюються. Однак очевидці повідомляють про пожежу на об'єкті. Точні дані про масштаб атаки і наслідки, швидше за все, будуть розкриті пізніше.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, окупанти збільшили кількість ударів по західних областях України. Раніше ворог двічі обстріляв Львів. В результаті ударів постраждало п'ятеро людей, але обійшлося без жертв.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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