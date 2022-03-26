Російські окупанти обстріляли нафтобазу в місті Дубно Рівненської області.
Інформацією про удар поділився голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Він опублікував відео, де розповів про ворожу атаку.
За словами глави ОВА, за останні години в регіоні двічі лунала повітряна тривога. Під час першої українські солдати збили безпілотник окупантів. А під час другої було завдано удар по нафтобазі в Дубно.
Коваль заявив, що на поточний момент збитки встановлюються. Однак очевидці повідомляють про пожежу на об'єкті. Точні дані про масштаб атаки і наслідки, швидше за все, будуть розкриті пізніше.
Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, окупанти збільшили кількість ударів по західних областях України. Раніше ворог двічі обстріляв Львів. В результаті ударів постраждало п'ятеро людей, але обійшлося без жертв.
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