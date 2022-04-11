Сили оборони України продовжують стримувати наступ російської армії у східних областях. У вівторок, 11 квітня, на цьому напрямку було ліквідовано понад 90 окупантів, ворожий танк, гелікоптер й іншу техніку.
Про це у Facebook повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
З початку доби російські війська здійснили одну атаку. Водночас вона не мала успіху.
Артилерія ЗСУ наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв українські воїни знищили:
- особового складу – 92;
- танків 1;
- БТР/БМП – 3;
- артилерійських систем – 3;
- АТ – 24;
- гелікоптерів – 1;
- БПЛА – 3.
А тим часом втрати особового складу окупантів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сягнули близько 19,5 тис. осіб. Разом з тим росіяни втратили 725 танків та майже 2 тисячі бойових броньованих машин.