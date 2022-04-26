Брата відомого чеченського опозиціонера Хасана Халітова вже доправили в одну з частин на передовій.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначають, що в Чечні на війну з Україною відправляють ув'язнених, зокрема родичів опозиціонерів.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі ГУР МОУ.

"Чеченський філіал ФСБ збирає інформацію про ув'язнених місцевих тюрем для їхнього подальшого відправлення в зону бойових дій", - мовиться у дописі.

Зазначається, що листування посадовців Федеральної служби безпеки містить вимогу надати особисті дані засуджених, зокрема: прізвище, ім'я та по батькові, домашні адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти, IP-адреси пристроїв, які використовуються для входу в "соціально-телекомунікаційну мережу Інтернет".

"Негайно зібрати і надати на нашу адресу інформацію щодо громадян Чеченської республіки РФ для подальшого їхнього залучення до проведення спеціальної операції на території України: умовно засуджених; засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості; засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини; засуджених за особливо тяжкі злочини", - наводять у розвідці текст листування.

За словами чеченських опозиційних громадських діячів, такі дії мають дві цілі. По-перше, поповнити "людський ресурс" частин, які понесли значні втрати в боях з українськими захисниками. По-друге, придушити будь-які протестні настрої в самій Чечні, адже нині там розповсюджена практика засудження родичів опозиціонерів.

"Тепер їм загрожує примусове відправлення у найгарячіші точки фронту. Зокрема, брата відомого чеченського опозиціонера Хасана Халітова вже доправили в одну з частин на передовій. Інших родичів Халітова викрали і їхнє місцеперебування - невідоме", - констатували у розвідці.

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