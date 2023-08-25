Там зауважили, що було дуже багато людей, які виявили бажання допомогти, тому органи влади і місцевого самоврядування формували такі підрозділи.

Більше 16 тис. людей виявили бажання стати добровольцями цивільного захисту після російської агресії.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький. Він сказав, що добровільні формування цивільного захисту стали популярними саме на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Було дуже багато людей, які виявили бажання допомогти, тому органи влади і місцевого самоврядування формували такі підрозділи", - сказав Вітовецький.

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Він зазначив, що члени таких формувань можуть виконувати роботи, які не вимагають спеціальної підготовки, разом з тим обсяг таких робіт досить великий. Вітовецький уточнив, що йдеться про ліквідацію наслідків руйнування агресором будівель, різних споруд, інфраструктури.

За його словами, на початку агресії була значна активність громадян, на сайті ДСНС усі охочі могли зареєструватись і надавати допомогу в своїх регіонах.

"Тільки через сайт ДСНС було зареєстровано понад 16 тис. анкет від громадян, які виявили бажання допомагати в сфері добровільних формувань", - сказав Вітовецький.

Добровольці в Україні

В Україні багато добровольців беруть участь у боях, також працюють парамендиками і волонтерами. Всі вони прибули з різних країн світу. Так, попри заклики президента США Джо Байдена до американців не наражати себе на небезпеку, добровольців з цієї країни в Україні можуть бути тисячі. Наразі відомо про принаймні 16 добровольців із США, які загинули, захищаючи Україну.

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