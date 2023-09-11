Олесь Маляревич зазначив, що окупанти вчаться на своїх помилках.

Українські військові рік тому провели успішну операцію зі звільнення Харківщини. За цей час російські окупанти зробили висновки та підготувалися до контрнаступу ЗСУ.

"Вона (операція по звільненню Харківщини - УНІАН) була заздалегідь спланована. Тут, в першу чергу, треба подякувати нашому командуванню, які цю операцію планували. Тому що кожний підрозділ працює на вузькій ділянці фронту і має своє особливе бойове завдання, яке має чітко виконати. І тільки потім, коли вони ці завдання виконують, досягається перемога. Саме це було зроблено. У кожного підрозділу, було своє бойове завдання і ми не знали, чи це частина наступу, чи це якась операція рядова, що відбувалась постійно. Тільки потім, коли все почалось, в цей день ми зрозуміли, що це контрнаступ", - розповів сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич, який приймав участь в деокупації Харківщини, в ефірі телемарафону

Після успішного контрнаступу Сил оборони на Харківщині, росіяни зробили висновки та ретельно підготовились до нинішньої оборони захоплених територій, в тому числі, на півдні.

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"Рік тому, коли він (наступ на Харківщині - УНІАН) почався, можна сказати, що не було таких ліній оборони в росіян, як зараз під Бахмутом або на півдні в Запорізькій області. Теж були лінії оборони, але не такі щільні. Вони не очікували удар саме там, де він відбувся, такий фронтальний удар на Шевченкове, мені здається, вони чекали його трошки з іншого боку. Тут їх переграли, але, дійсно, вони з цього зробили висновки. Те, що зараз вони роблять, це закопуються так монументально для того, щоб не здати захоплену територію", - пояснив воїн.

Він додав, що на Куп’янсько-Сватовському напрямку, де продовжує виконувати бойові завдання його підрозділ, російські окупанти також збудували потужні оборонні укріплення.

"Лінія Куп’янськ-Сватове вона майже незмінна вже рік…вони (росіяни - УНІАН) мають там декілька ліній оборони, щільні, бетоновані та ешелоновані", - підкреслив Маляревич.

Український захисник вважає, що повторити настільки стрімку операцію по звільненню території, як на Харківщині, дуже складно, але він переконаний, що вся територія України буде звільнена від ворога.

"Я не думаю, що саме такий контрнаступ, як був на Харківщині, може відбутися. Але, військова стратегія не стоїть на місці, я впевнений, що є якісь плани в командування, які розробляються і будуть успішно реалізовані", - підкреслив боєць.

Звільнення Харківщини від російських окупантів - головні новини

На початку вересня 2022 року Сили оборони провели успішний контрнаступ на Харківщині. 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських військових. Росіяни за п’ять місяців окупації залишили по собі спустошені села, а в деяких із них не було жодного вцілілого будинку. Володимир Зеленський зазначав про деокупацію Харківщини: "Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим"

В результаті розпочатого в червні цього року контрнаступу ЗСУ, українські захисники звільнили чимало територій на півдні та на сході країни. В Міноборони України зазначали, що Сили оборони поступово, але здійснюють просування вперед і станом на початок серпня на південній частині української держави від окупантів було звільнено понад 200 квадратних кілометрів території.

Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що контрнаступ ЗСУ продовжиться і після настання холодної погоди. Навіть якщо через погодні умови просуватися вперед стане важче, українські захисники не зупиняться. Він зізнався, що просування йде повільніше, ніж він хотів, а сама ситуація - складна. Серед ключових факторів, що гальмують контрнаступ Сил оборони, на думку очільника української розвідки, дуже щільна концентрація російських мін та велика кількість компактних ворожих дронів-камікадзе. Він зазначив, що війна довго не триватиме, оскільки РФ фізично не "витягне" великий термін.

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