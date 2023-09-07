Строївка та Тополі розташовані в "сірій зоні", вони були заміновані ворогом.

Бійці підрозділу "Сталевий кордон" підняли прапор України в двох населених пунктах Харківської області. Мова йде про села Строївка та Тополі.

В Державній прикордонній службі України зазначили, що ці населені пункти знаходяться на кордоні з Росією у так званій "сірій зоні".

"Після деокупації Харківської області на цю територію ніхто не заходив через замінування, але зараз прикордонники проклали безпечний шлях та підняли державний прапор України", - йдеться у повідомленні ДПСУ у Facebook.

Окупація сіл Строївка та Тополі - що відомо

Село Строївка входить до складу Куп'янського району Харківської області. Воно знаходиться на відстані 4 км від річки Оскіл (правий берег) та за 3 км від села Тополі і за 1 км від кордону з Росією. Село було окуповане російськими військами 24 лютого 2022 року.

Ці населені пункти обстрілюються ворогом. Зокрема, 20 серпня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на Куп'янському напрямку армія РФ обстріляла з артилерії населені пункти Тополі, Масютівка, Кислівка, Берестове.

25 серпня Генштаб повідомляв, що окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема, населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Мала Вовча, Тополі Харківської області.

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