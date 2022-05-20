Російські кораблі в Чорному морі продовжують тримати під загрозою ракетних ударів як південь України, так і інші регіони.

На півдні України підрозділи Збройних сил протягом за добу 19 травня знищили 40 окупантів, черговий ворожий склад боєприпасів та та багато видів ворожої техніки.

Про це повідомило оперативне командування "Південь" у Facebook.

Зазначається, що українські підрозділи ракетно-артилерійського озброєння спільно з авіацією за добу виконали 91 вогневе завдання.

"Знищено черговий склад боєприпасів на Херсонщині, 2 танки Т-72, самохідну артустановку та гаубиця, 2 реактивні системи залпового вогню "Град" та зенітно-ракетний комплекс "ТОР", броньовану та автотехніку. Ще на 40 росіян скорочено чисельність ворожих сил", - сказано у повідомленні.

Там також наголосили, що ворожі корабельні угруповання в Чорному морі продовжує тримати під загрозою ракетних ударів як південь України, так і інші регіони. Не виключено застосування і ракетних комплексів із Криму та стратегічної авіації.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів завдала ударів по скупченню ворожої техніки. За попередніми даними знищено близько 20 броньованих машин, жива сила та боєприпаси ворога.

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