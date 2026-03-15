ЗСУ посилили удари по російських цілях на двох напрямках, – ISW

Ці удари зривають плани росіян щодо весняно-літнього наступу.

Збройні сили України посилили удари середньої дальності – приблизно від 20 до 120 кілометрів від лінії фронту – по російських логістичних об'єктах, військовій техніці та живій силі.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, таким чином ЗСУ підвищують свою здатність протистояти російським ракетним ударам, послаблюють російську ППО, а також зривають спроби російського просування, що, очевидно, завадить очікуваному весняно-літньому наступу Росії.

Зокрема, українські військові атакували пускову установку балістичних ракет "Іскандер-М" в окупованому Криму, радіолокаційну станцію "Небо-У", а також низку складів, командних пунктів і систем протиповітряної оборони на окупованих територіях.

При цьому аналітики зазначають, що ці удари були в основному спрямовані проти російських військ і техніки на сході та півдні України, де російські війська зосередили свої наступальні операції.

ЗСУ також почали інтенсивніше обстрілювати російські реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) у напрямку Слов'янська та Костянтинівки, що, ймовірно, послабить здатність Росії проводити артилерійську підготовку поля бою перед будь-якими запланованими наземними операціями в цих напрямках.

Удари по Росії

ЗСУ також продовжили дальнобійні удари по російській військовій та нафтопереробній інфраструктурі.

Так, 14 березня Сили оборони атакували інфраструктуру військового аеродрому "Майкоп", розташованого в Республіці Адигея, РФ. Зафіксовано влучання в об’єкти інфраструктури аеродрому.

Також було атаковано Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, там спалахнула ключова установка.

