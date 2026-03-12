Сили оборони уразили пускову установку С-300 і РЛС: у Генштабі розкрили втрати росіяни

Українські захисники завдали відчутних втрат російським окупантам.

Сили оборони України успішно уразили пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В, радіолокаційну станцію С-300 та склади з тисячами боєприпасів.

Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram, у рамках зниження наступального потенціалу російського агресора 11-го та у ніч на 12 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах противника.

Зокрема, у ніч на 12 березня уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Боровеньок (тимчасово окупована територія Луганської області), а також командно-спостережний пункт підрозділу противника поблизу Василівки (тимчасово окупована територія Запорізької області).

Крім того, українські військові били по об’єктах військової логістики та забезпечення окупантів.

Так, уражено склад матеріально-технічних засобів і склад боєприпасів у районі Дубівського (окупована частина Луганщини), ремонтний підрозділ зі складу артилерійської бригади у районі Якимівки (окупована частина Запорізької області), а також ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Довжанська (окупована Луганщина).

Також за результатами бойової роботи Сил оборони України 11 березня уражено радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Севастополя (тимчасово окупована територія АР Крим). У Генштабі зазначили, що масштаби завданих збитків уточнюються.

Разом з тим підтверджено, що в результаті ураження польового артилерійського складу у районі Широкої Балки (окупована частина Донеччини) 11 березня знищено понад 6 тисяч боєприпасів різних номенклатур.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, 9 березня стало відомо про успішне ураження одразу трьох російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь-С1", десантного катеру та бази БпЛА "Оріон". в окупованому Криму.

6 березня в Генштабі підтвердили, що ударом було пошкоджено два кораблі Чорноморського флоту РФ. Йдеться про фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров" в Новоросійську.

