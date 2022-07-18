У Чорному морі знову чатують 2 ракетних кораблі з 16 крилатими ракетами "Калібр".

На Чорному морі був шторм. Це може призвести до того, що міни приб'є до берега.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"2 дні був шторм, міни можуть дрейфувати, в тому числі і до берега", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що в Чорному морі знову чатують 2 ракетних корабля з 16 крилатими ракетами "Калібр", а також 3 великих десантних корабля.

"Тому залишається ймовірність ракетних ударів на рівні – висока мінна небезпека в прибережних зонах, підвищена – на морі", - заявили в ОК.

Як писав УНІАН, одеські пляжі масово заповнили городяни, незважаючи на небезпеку замінування моря і узбережжя. За них взялася поліція - відпочивальникыв виганяли з пляжів.

11 червня на одному з пляжів Одеської області чоловік, який разом з сім'єю проігнорував заборону на відвідування пляжів через мінування, помер внаслідок вибуху міни.

Правоохоронці та представники влади повторюють заклики не виходити на прибережну смугу Чорного моря і не купатися в замінованому морі.

15 липня в Одеській області під час купання в морі в результаті вибуху загинув чоловік. Йому відірвало голову.

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