Російські війська переміщують свою техніку в області.

У Запорізькій області не спостерігається накопичення російських сил, необхідних для подальшого наступу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Росіяни перекидають техніку в Запорізьку область, тому що логіка пересування російських військ передбачає це, однак значного накопичення російських сил, необхідних для подальшого наступу, у нас не спостерігається", - повідомив Старух.

Він також прокоментував питання безпеки на Запорізькій АЕС і зазначив, що за вчинення будь-яких дій там відповідальність несуть окупанти.

"В даний час на Запорізькій АЕС навіть не потрібні ніякі диверсії, оскільки нещасний випадок і так може статися в будь-який момент", - підкреслив він.

Раніше сьогодні військовий експерт Олег Жданов оцінив шанси російських окупантів почати новий наступ в Україні.

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