У Запорізькій області не спостерігається накопичення російських сил, необхідних для подальшого наступу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Росіяни перекидають техніку в Запорізьку область, тому що логіка пересування російських військ передбачає це, однак значного накопичення російських сил, необхідних для подальшого наступу, у нас не спостерігається", - повідомив Старух.
Він також прокоментував питання безпеки на Запорізькій АЕС і зазначив, що за вчинення будь-яких дій там відповідальність несуть окупанти.
"В даний час на Запорізькій АЕС навіть не потрібні ніякі диверсії, оскільки нещасний випадок і так може статися в будь-який момент", - підкреслив він.
Раніше сьогодні військовий експерт Олег Жданов оцінив шанси російських окупантів почати новий наступ в Україні.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Ворог б'є по передмістю Запоріжжя
- Війська РФ переганяють колони військової техніки в бік Запоріжжя (відео)
- Російські окупанти намагалися потрапити в тил ЗСУ в Запорізькій області