У Житомирському районі внаслідок ракетного удару зафіксовано два вибухи.
Про це у Telegram повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
"На території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару", - зазначив він.
За словами Бунечка, додаткову інформацію буде надано згодом.
Нагадаємо, російські окупанти рано вранці 24 лютого без оголошення війни вдерлися в Україну. Противники обстрілювали і військові, і цивільні об'єкти, зокрема, в Житомирській області.
27 липня стало відомо, що в Коростені Житомирської області був ворожий "приліт" - у місті пролунали вибухи. Вибухи на Житомирщині пролунали під час повітряної тривоги.