У Житомирському районі регіону підтверджено кілька вибухів.

У Житомирському районі внаслідок ракетного удару зафіксовано два вибухи.

Про це у Telegram повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"На території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару", - зазначив він.

За словами Бунечка, додаткову інформацію буде надано згодом.

Нагадаємо, російські окупанти рано вранці 24 лютого без оголошення війни вдерлися в Україну. Противники обстрілювали і військові, і цивільні об'єкти, зокрема, в Житомирській області.

27 липня стало відомо, що в Коростені Житомирської області був ворожий "приліт" - у місті пролунали вибухи. Вибухи на Житомирщині пролунали під час повітряної тривоги.

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