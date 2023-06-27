Швидше за все, ЧВК "Вагнер" не включатиме Євгена Пригожина та не продовжить існувати як окрема єдина організація.

Майбутнє ПВК "Вагнер" після спроби збройного повстання поки що неясне, але вона, швидше за все, не включатиме Євгена Пригожина і може не продовжувати існувати як окрема або єдина організація.

Як йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни, Путін у своєму зверненні заявив, що справжнім ворогом Росії є Україна, і розрізнив бійців ПВК "Вагнер" та організаторів збройного повстання, імовірно Пригожина та лояльних Пригожину.

"Путін міг заарештувати командування ПВК "Вагнер" за державну зраду, але натомість запропонував пробачити та інтегрувати війська ПВК "Вагнер", що вказує на те, що йому потрібна навчена та ефективна робоча сила", - йдеться у звіті.

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У ISW зазначають, що Кремль має на меті залучити сили "Вагнера" до російського Міноборони, але незрозуміло, як планується інтегрувати "вагнерівців" військову структуру. Кремль може розділити війська "Вагнера", які діють в Україні, щоб підсилити існуючі військові формування, або змусити їх зареєструватись у ПВК, пов’язаних з МО Росії.

"Кремль може вирішити зберегти структуру Вагнера виключно для підтримки операцій в Африці чи на Близькому Сході та розділити групу військ ЧВК "Вагнер" в Україні. Подібні сценарії можуть вплинути на моральний дух та боєздатність сил ЧВК "Вагнер", - зазначається у звіті.

Крім того, у ISW зазначають, що, очевидно, глава "Вагнера" Євгеній Пригожин спробував применшити значення свого збройного повстання 26 червня у своїй першій заяві після провалу повстання, ймовірно, намагаючись захиститися від звинувачень у спробі державного перевороту проти Путіна.

Водночас зусилля Пригожина переконати Путіна у своїй лояльності явно провалилися.

"Промова Путіна 26 червня, ймовірно, сигналізувала про вирішальний розрив між Пригожиним і Путіним, і цілком імовірно, що Кремль спробує замінити лідера "вагнерівців", щоб віддалити ПВК від зради Пригожина – якщо Кремль вирішить зберегти ЧВК "Вагнер" як окрему структуру", - йдеться у звіті.

Заколот Пригожина - коротко про головне

Нагадаємо, 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розпочав озброєне повстання і оголосив "похід на Москву" для зміни керівництва Міноборони РФ.

До ранку "вагнерівці" зайшли на територію РФ і захопили Ростов, взявши під контроль всі військові об'єкти у місті. Після цього частина з них попрямували в бік Москви, до вечора майже діставшись столиці. За даними російських ЗМІ, за цей час "вагнерівці" знищили літак і шість російських вертольотів.

Однак увечері Пригожин заявив, що його колони повертаються назад. У Кремлі зробили заяву про те, що справу проти Пригожина закриють, а він сам "піде в Білорусь".

26 червня Пригожин вперше прокоментував свій заколот, сказавши, що вони "йшли для демонстрації протесту, а не для повалення влади".

Президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні назвав ворогом Україну, а вагнерівців патріотами РФ. Водночас у зверненні він жодного разу не назвав ім'я Євгена Пригожина, не згадав закриття кримінальної справи проти нього і не сказав про можливі кадрові перестановки в Міноборони і Генштабі.

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