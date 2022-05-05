В нашій країні знищено, зокрема, гаубиці супротивника, поділилися в оперативному командуванні "Південь".

Збройні сили України за добу уразили близько 130 ворожих цілей і знищили 50 російських окупантів на півдні.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

"За добу ракетно-артилерійськими та авіаційними підрозділами сил оборони півдня України нанесено ураження близько 130 ворожих цілей. Що забезпечило втрати противника у кількості 50 рашистів та 11 одиниць техніки - а це 2 самохідні гаубиці "Мста-С", 5 одиниць броньованої та 3 автомобільної техніки, 1 БПЛА", - йдеться у зведенні.

Також стало відомо, що склад корабельного угруповання окупантів у Чорному морі суттєво не змінюється.

"Три ракетні кораблі та один підводний човен знаходяться в готовності до завдання ракетного удару, але наші сили оборони та засоби ППО цілодобово відслідковують обстановку і в акваторії Чорного моря, і в повітрі, і на всіх стратегічних напрямках", - наголошується у зведенні.

Нагадаємо, Росія вдерлася на українську територію рано вранці 24 лютого.

Спочатку окупанти скидали бомби на військові об'єкти, а потім атакували й цивільних, зокрема, в Києві, Харкові, Львові, Чернігові, Херсоні, Одесі, Маріуполі, Миколаєві, Житомирі та Дніпрі.

Пізніше з'явилася інформація, що ворог пішов у наступ на частині сходу нашої держави.

Українські воїни давали гідну відсіч супротивнику. У Генштабі Збройних сил України зазначали, що станом на 4 квітня в нашій державі вже знищили 24 500 окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: