В Алчевську з початку бойових дій безповоротні втрати серед мобілізованих місцевих жителів складають сотні осіб, зазначили в Міноборони.

В одну з лікарень окупованого Донецьку з 24 лютого та до сьогодні привезли тіла понад 1 200 загиблих російських бойовиків.

Про це йдеться в оперативній інформації Міністерства оборони станом на 18.00 у соціальній мережі Facebook.

"В Алчевську з початком бойових дій серед мобілізованих місцевих жителів безповоротні втрати складають понад 300 осіб. До лікарні в місті Донецьк з початку широкомасштабної війни привезли понад 1200 загиблих", - наголошується у повідомленні.

Окремо сказано, що з метою оперативного поповнення втрат підрозділів своїх військ окупаційна влада оголосила у Луганську чергову хвилю мобілізації осіб чоловічої статі до 65 років. Зокрема, військовослужбовці збройних сил РФ проводять рейди по комунальних підприємствах і заводах для виявлення осіб призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів.

Також сказано, що на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області діють мобільні патрулі та пости з-поміж мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, РФ 24 лютого рано вранці вдерлася в Україну.

Спершу супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавав удари по Києву, Харкову, Чернігову, Маріуполю, Житомиру, Херсону, Дніпру та Сумам.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 11 квітня в українській державі знищили 19,5 тис. окупантів.

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