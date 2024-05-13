Легкі транспортні засоби більш вразливі до низки систем озброєння, аніж бронетехніка, зазначили у британській розвідці.

Триває війна в Україні, і британська розвідка розповіла, як Збройні сили України успішно вражають китайські всюдиходи російських окупантів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. Зокрема, скоріше за все, що з початку 2024 року Росія збільшила використання легких транспортних засобів, таких як позашляховики та бездоріжні мотоцикли, для перевезення особового складу на лінію фронту і щоб здійснювати атаки на українські позиції, особливо вночі.

При цьому, у листопаді 2023 року російський диктатор Володимир Путін особисто проінспектував новопридбані китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 від Odes Industry. За повідомленнями, Росія купила 2 тис. 100 таких транспортних засобів.

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Водночас, імовірно, що російські сили дедалі частіше вдаються до використання більш легких, швидких транспортних засобів для ведення розвідки українських оборонних позицій, для подальшого завдання ударів артилерією та різними типами дронів у намаганні постійно послабити українські сили.

Однак, як наголошує розвідка, легкі транспортні засоби є більш вразливими до низки систем озброєння, аніж броньована техніка. "Українські FPV-дрони вже продемонстрували здатність ефективно вражати такі легкі транспортні засоби", - наголошує розвідка.

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Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська почали використовувати на передовій китайські всюдиходи Desertcross 1000-3. Їх ворожа армія почала отримувати ще восени 2023 року. Ворог використовує ці машини для штурмів, хоча її позиціюють як тиловий транспорт.

Варто зазначити, що росіяни на українській землі вже зазнали колосальних втрат у техніці та живій силі. Загальні втрати ворога на 13 травня 2024 року такі - "мінусовано", зокрема, 484 030 супротивників та 16 878 транспортних засобів.

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