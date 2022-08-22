Стріляли знову біля очисних споруд - вже вдруге за місяць.

Ввечері російські окупанти по Середино-Будській громаді Сумщини стріляли з міномету.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він зазначив, що близько 18 вечора по Середино-Будській громаді "стріляли з міномету − 2 прильоти і 3 постріли освітлювальними снарядами". "Неподалік від міста виникла пожежа, знову біля очисних споруд, це вже вдруге за місяць. Попередньо − без втрат і руйнувань. Але поки невідомі наслідки пожежі", - повідомляє Живицький.

Він зазначає, що сьогодні окупанти вдарили по прикордонним громадам Шосткинського району. "Близько 80 кулеметних снарядів росіяни випустили по нашій території", - зазначає він.

Нагадаємо, на Сумщині підірвався на міні власник аграрної компанії. Голова ОВА повідомив, що загинув місцевий фермер - власник аграрної компанії та депутат селищної ради, голова асоціації фермерів та приватних земле­власників Сумської області Іван Дейнека.

Вас також можуть зацікавити новини: