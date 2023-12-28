Понад тисяча таких операцій зараз знаходяться в "гарячій" стадії.

Спікер проекту "Хочу жити" Віталій Матвієнко розповів, скільки вони вже отримали звернень. Про це він сказав в ефірі телеканалу FREEДОМ, відповідаючи на питання про результати роботи проекту станом на кінець року.

"Ми з упевненістю можемо сказати, що проект повністю себе виправдав. І станом на сьогодні ми отримали понад 30 тисяч звернень на телефони "гарячої лінії" і в чат-бот, і в Whatsapp", - повідомив Матвієнко.

Крім того, додав він, було проведено понад 215 операцій з виведення російських військовослужбовців, які добровільно здалися в полон.

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"Більше тисячі операцій зараз знаходяться в "гарячій" стадії. Це саме операції з виведення", - зазначив спікер.

Матвієнко розповів, що кожна така операція є індивідуальною. Мова, зокрема, в тому, де саме перебуває військовослужбовець Росії, на якій ділянці фронту, і наскільки можливо безпечно перевести його на українську сторону.

"Всі, хто бажає зберегти своє життя і не хоче воювати проти України, можуть звернутися в наш проект і зберегти своє життя. Бути, як мінімум, до кінця війни в полоні українців, згідно з усіма нормами гуманітарного права і норм Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими", - сказав він.

Спікер також зазначив, що якщо спочатку в проект більше зверталися родичі російських військовослужбовців, то зараз вже більший відсоток звернень – безпосередньо від самих військовослужбовців, які хочуть зберегти своє життя.

Крім того, Матвієнко підкреслив, що Україна завжди готова до обмінів військовополоненими і робить все для того, щоб ці обміни відбулися.

Як росіянину здатися в полон - проект "Хочу жити"

Як відомо," Хочу жити " - державний проект координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. За підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки МОУ. Проект по добровільній здачі в полон був створений для військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації і Республіки Білорусь.

Війна РФ проти України-ситуація з військовополоненими

Як повідомляв УНІАН, останній публічний обмін полоненими відбувся 7 серпня. Тоді додому повернулися 22 українських військовослужбовців. Загалом на той момент з полону вдалося повернути близько 2,6 тис.бійців.

У листопаді Комісія з питань встановлення факту полону представила проміжні підсумки роботи, відповідно до яких у російському полоні перебуває як мінімум 4 337 українців - 3 тис. 574 військових і 763 цивільних.

Також раніше повідомлялося, що внаслідок повномасштабної війни Росії проти України безвісти зникли 26 тис.наших співгромадян: йдеться про 15 тис. військових і 11 тис. мирних жителів.

Серед цивільних українців, які перебувають у полоні в Росії, є кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Його разом із батьком російські окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом старшого чоловіка відпустили, а Дмитра разом із ще сотнями українців незаконно вивезли до Росії.

Наприкінці листопада представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що в Україні створять нове місце для утримання російських військовополонених. це буде ще один великий табір.

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