За добу українські воїни на півдні нашої держави ліквідували десятки супротивників.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні й назвала нові втрати Росії.

В ефірі телемарафону, говорячи про ситуацію на півдні, вона зауважила, що оперативна ситуація там залишається досить складною та напруженою. "Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу. Ворог продовжує маневри силами та засобами. Очевидно, що їм необхідно перетягувати зусилля, зосереджувати там, де їм припікає, суходолом. Але і з нашого боку, через річку Дніпро, ми завдаємо їм потужних втрат", - сказала Гуменюк.

Так, повідомила речниця, за минулу добу на півдні було знищено 52 окупанти, три ворожі танки, реактивну систему залпового вогню, три великокаліберні гармати, човен та самохідну артилерійську установку. Крім того, ліквідовано 11 одиниць автомобільної техніки ворога.

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На уточнення щодо перекидання підрозділів окупантів з одних ділянок на інші, Гуменюк зауважила, що ворог намагається активізовувати свої ресурси з Кримського напрямку.

При цьому вона зазначила, що на Кримському мосту час від часу працює залізнична частина, а автомобільна нормально не функціонує - там постійні перекриття, відбувається реверсний рух.

"Тому підтягування ресурсу ворог все ж таки ще може собі дозволити. Але воно уповільнене і не відповідає вимогам розвитку бойових подій. Саме тому вони змушені маневрувати поміж тими силами та засобами, які вже в них знаходяться на материковій частині", - розповіла Гуменюк.

Крім того, говорячи про корабельне угруповання ворога, речниця зауважила, що загалом воно у Чорному морі розгорнуте в кількості 12 одиниць, а ще один борт знаходиться в акваторії Азовського моря.

"Ракетоносії заведені в пункти базування і готові до залучення. Але на це знадобиться декілька годин. Тому Генеральний штаб дає оцінку ракетної небезпеки в морі як досить високу, оскільки готовність велика. Утім, оперативну обстановку ми повідомляємо одразу, як тільки вона змінюється. Поки що ракетоносіїв нема", - сказала речниця.

Також на запитання щодо ситуації довкола острова Зміїний, Гуменюк зазначила, що ворог продовжує свою активність над акваторією Чорного морі, зокрема, з використанням тактичної авіації, час від часу скеровуючи керовані авіабомби саме в напрямку Зміїного. Таким чином окупанти намагаються тиснути на цивільне судноплавство.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні у прес-службі Сил оборони півдня України заявили, що поблизу острова Зміїний в Одеській області українські захисники знищили багатофункціональний ворожий дрон "Форпост", вартість якого складає близько 6 млн доларів.

Такий дрон може перебувати в польоті близько 18 годин та долати до 250 км, а в оновленій версії - до 350 км. Він здатен не лише вести розвідку, але й підсвічувати лазером цілі для високоточних боєприпасів.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 12 вересня 2023 року становлять приблизно 269 тис. 760 супротивників. Крім того, ліквідовано вже 4 645 ворожих дронів оперативно-тактичного рівня.

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