Радник глави ОП стверджує, що істотне просування ворогові не вдається.

Російські окупанти визначили кілька напрямків для свого наступу, тиск пов'язаний з майбутнім 9 травня.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

За його словами, ситуація на фронті в порівнянні з останніми днями істотно не змінилася - росіяни все ще намагаються прорватися на Ізюмському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Він також розповів, що на лінії зіткнень йдуть тактичні дії, ворог не просувається, навіть попри перевагу в наявних у них засобах. Втім, перевага окупантів в авіації і артилерії не дозволяє їм виконати військові і політичні завдання, які стоять перед ними.

"Що це за завдання - ворогові потрібно вийти на адміністративні кордони Херсонської, Луганської та Донецької областей", - зазначив він.

"На фронті є свої паузи, наприклад, на Ізюмському напрямку вона тривала 4 доби. Це не означає припинення бойових дій, просто знизилася інтенсивність. Це пов'язано з тим, що ми вразили там три командних пункти, а це завжди збиває з пантелику."Також, окупанти проводили певну ротацію, і "видихлися" вже - вони несуть величезні втрати," - розповів радник глави ОП.

За його словами, аналогічна ситуація спостерігається на Запорізькому і Херсонському напрямках, оскільки "ми дуже вдало виносимо тили".

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