Вантажівки надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ.

Європейський Союз розпочинає передачу Україні понад 90 вантажівок підвищеної прохідності для підтримки Збройних сил.

Про це повідомляє представництво Європейського Союзу в Україні.

"Логістичне обладнання є частиною ширшого Заходу допомоги на суму 31 мільйон євро, ухваленого 2 грудня на підтримку України. ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру. Вантажівки надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей крок підвищить загальну стійкість України та допоможе зміцнити спроможність її Збройних сил.

"Він включає надання медичного обладнання (зокрема польового госпіталя), інженерного обладнання (включно з інструментами розмінування), предмети для підрозділів матеріально-технічного забезпечення (зокрема вантажівки й інші засоби) та обладнання для підвищення спроможностей кіберзахисту", - додали у представництві.

Реалізація Заходу допомоги розпочалася раніше цього року з надання допомоги українським медичним та інженерним підрозділам.

Раніше стало відомо, що Франція відправить в Україну бронетранспортери.

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