У ніч на 21 вересня Україна реалізувала масштабний вогневий удар українськими ракетами по аеродрому в Криму.

Супутник зафіксував наслідки удару українськими ракетами "Нептун" по ескадрильї російських літаків Су-24 і Су-30 на аеродромі "Саки" (Новофедорівка)

Йдеться про атаку, яку реалізувала по території тимчасово окупованого Криму СБУ спільно з ВМС України 21 вересня. Джерело УНІАН повідомляло, що в день атаки на аеродромі "Саки" перебувало щонайменше 12 бойових літаків РФ (ескадрилья). Сьогодні моніторингова група "Крымский ветер" опублікувала супутникові кадри з наслідками від удару.

Відзначається, що на серії фото зафіксовані такі руйнування: один з ангарів аеродрому повністю вигорів, а одна з будівель залита піною - на його даху характерна біла "шапка".

Відео дня

"Цікаво, що після удару на аеродромі не залишилося літаків. Перебазували?", - зазначає "Крымский ветер".

Удар України по аеродрому "Саки" в Криму

Нагадаємо, в ніч на 21 вересня СБУ і ВМС влаштували росіянам "бавовну" по Кримському аеродрому "Саки". Джерело СБУ розповіло УНІАН, що там знаходилося не менше 12 літаків РФ, ПЗРК "Панцир", а також розміщувалася база підготовки операторів БПЛА "Mojaher". Також повідомлялося, що в рамках атаки Україна "влучила в ціль".

Спочатку систему протиповітряної оборони РФ спантеличили атакою БПЛА, а пізніше "продірявили" українськими ракетами "Нептун". Хоча Міноборони РФ традиційно повідомило, що в цей день всі "ворожі цілі" вдалося збити.

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