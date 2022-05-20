За минулу добу російські окупанти обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області. В результаті бомбардувань було зруйновано 19 житлових будинків, а в цілому пошкодження в тій чи іншій мірі отримали 34 цивільних об'єкта. На жаль, є і жертви ударів — убиті і поранені.
Інформацією про обстріли поділилася поліція Донецької області на своїй офіційній сторінці на Facebook.
Рашисти здійснили бомбардування Соледара, Бахмута, Сіверська, Авдіївки, Лиману, Мар'їнки, Романівки, Бахмутського, Хрестища, Донецького, Калинового, Сидорово та Нью-Йорка. Удари зруйнували 19 будинків і пошкодили як мінімум 34 цивільних об'єкта. До останніх, крім житлових споруд, відносяться лікарня, санаторій, спортивний комплекс, торговий центр і об'єкти критичної інфраструктури.
Обстріли також призвели до загибелі п'яти осіб, а ще стільки ж отримали поранення різного ступеня тяжкості. Поліцейські в Донецькій області вже почали досудові розслідування за статтею 438 КК України — порушення законів і звичаїв війни.
Нагадаємо, разом з Донецькою областю росіяни активно обстрілювали Луганщину. За добу вони вбили 13 людей в регіоні і зруйнували 60 будинків. Рашисти намагалися наступати на Сєвєродонецьк, але зазнали втрат і відступили.
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