Ворожих ударів зазнали райони більш як 15 населених пунктів.

Сьогодні російські окупанти завдали 3 ракетних і один авіаційний удар по території України, а також здійснили понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Ворожих ударів зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ Харківської області, Березнегувате і Очаків на Миколаївщині", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні окупанти продовжували обстрілювати українські підрозділи уздовж лінії зіткнення, укріплювати свої позиції на окремих напрямках і вести повітряну розвідку.

Зазначається, що росіяни здійснювали обстріли українських позицій з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії на всіх напрямках ведення бойових дій.

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Білорусь і надалі підтримує російську збройну агресію проти України, а Росія тим часом перекидає окремі підрозділи на білоруську територію. У Генштабі також нагадали про загрозу завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території цієї країни.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, з 24 лютого в Україні триває повномасштабна війна через вторгнення Росії. Російські війська не змогли виконати завдання й оперативно окупувати територію України, досягши обмежених успіхів лише на східному і південному напрямках.

Навесні ЗСУ витіснили окупантів з Київської, Чернігівської і Сумської області. У вересні наші захисники звільнили майже всю території Харківщини й просунулися на південному напрямку в сторону Херсона. У Генштабі зазначають, що наразі російські війська здійснюють підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області. Надалі їх можуть перекинути на інші напрямки.

За час повномасштабного вторгнення втрати Росії в Україні перевищили 71 тисячу особоого складу, 2672 танки, 274 літаки та купу іншої військової техніки.

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