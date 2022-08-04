У Чорнобаївці знищений пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту.

У Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 31 російського окупанта та їхньої техніки.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування у Facebook.

Зазначається, що обстановка в операційній зоні складна і напружена.

"Ворог продовжує ведення бойових дій на займаному рубежі оборони. З метою недопущення наступу наших військ та відновлення втраченого положення нарощує склад угруповання на Криворізькому напрямку за рахунок перекидання підрозділів 35-ої армії Східного військового округу", - мовиться у дописі.

Мобілізувавши сили до роти із застосуванням броньованої техніки, окупанти намагалися вести штурмові дії за двома напрямками: Білогірка - Андріївка та Сухий Ставок - Біла Криниця. Проте у спробі відновити втрачене положення ворог успіху не мав і ретирувався.

"Натомість активізувалася ворожа авіація. Двічі парами літаків штурмової авіації Су-25 атаковано населені пункти Бериславського району. Гелікоптерними парами ворог п'ять разів атакував наші позиції. Втрат немає", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що серед дня південну околицю Костромки було обстріляно реактивною системою залпового вогню "Град". Одна особа загинула, одна поранена, пошкоджено три приватних будинки та лінії електропередач.

"Нашою армійською авіацією нанесено два удари по опорних пунктах ворога в районах Благодатного і Правдиного", - зауважили у Командуванні.

Так, за результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечено втрати ворога: 31 окупант, танк Т-72, гаубиці "Гвоздика" і "Мста-Б", два міномети, три одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також безпілотник-розвідник.

"Підтверджено, що в Чорнобаївці знищений пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту рашистів. Повний обсяг ворожих втрат дорозвідується", - мовиться у дописі.

Крім того, зауважується, що в Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту змін не зазнало. Продовжує укриватися в ракетно безпечних районах та тримати напоготові два ракетоносці із 16 ракетами і три великих десантних кораблі.

Нагадаємо, окупанти вдарили по Дніпропетровщині з "Ураганів": є поранені, пошкоджені десятки будинків.

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