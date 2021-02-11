Українського військового намагалися врятувати медики, але він помер в ході евакуації.

Снайпер окупаційних військ Російської Федерації на Донбасі смертельно поранив українського військового.

Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у Facebook.

"Сьогодні 11 лютого близько 9:30 ранку на напрямку Горлівка снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Не зважаючи на надану допомогу, він помер в ході евакуації", - йдеться у повідомленні.

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Українською стороною Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

"Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, який загинув за Україну", - зазначили в ТКГ.

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Автор: Віталій Саєнко