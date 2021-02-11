Снайпер окупаційних військ Російської Федерації на Донбасі смертельно поранив українського військового.
Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у Facebook.
"Сьогодні 11 лютого близько 9:30 ранку на напрямку Горлівка снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Не зважаючи на надану допомогу, він помер в ході евакуації", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожОкупанти на Донбасі з гранатометів обстріляли низку українських позицій, поранено військового
Українською стороною Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.
"Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, який загинув за Україну", - зазначили в ТКГ.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В районі ООС померла молода жінка-військовослужбовець, у неї залишився маленький син (фото)
- Машина проривалася до окупантів: на блокпосту в Донецькій області українські військові відкрили вогонь на ураження
- Снайпер поранив українського військового на Донбасі
- У Москві на привезеній з Донбасу гранаті підірвався бойовик "ДНР" (фото)
- Поранення бійця та чотири обстріли: у штабі ООС розповіли, як пройшов день на Донбасі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram