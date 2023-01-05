Журналіст наголосив, що армія Білорусі не готова до реальних бойових дій, а Путін не може довіряти білоруським військовим.

Головний редактор видання "Белорусская правда" Ілля Добротвор заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко найближчим часом не піде на пряму участь у війні проти України.

В ефірі FREEДОМ він зазначив, що білоруська армія не готова до реальних бойових дій і не має мотивації воювати через погану зарплату. Журналіст додав, що "за всіма оцінками, білоруська армія не є боєздатною".

"Якщо порівнювати зарплату навіть у мирний час військовослужбовця російської армії і білоруської, то вона відрізняється на порядок. Якщо росіяни вмирають, грубо кажучи, за 1 000 євро, то який сенс білоруським офіцерам вмирати за 100 євро? Відповідно, як заплатять – так і навоюють. І якщо росіяни будуть бігти в атаку, то білоруси будуть іти", – пояснив Добротвор.

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На думку журналіста, російський диктатор Володимир Путін не розраховує на білоруських військових як на бойову силу. Йому вигідна Білорусь як плацдарм для завдання повітряних ударів по території України.

"Гадаю, що Путін і його наближені прекрасно розуміють, що білоруським військовим і загалом білорусам вони не можуть довіряти. Нагадаю історію Могильова (Могильовське повстання 1661 року, — ред.), коли глава міста вийшов і сказав: "Пора!", і за кілька годин вирізали всіх росіян у Могильові. Це східна Білорусь, що вже говорити про західну. І знаючи цю історію, Путін прекрасно розуміє, що білоруським солдатам довіряти не можна. Вони стрілятимуть в спину", – переконаний він.

Загроза вторгнення з Білорусі: що відомо

За даними Державної прикордонної служби України, станом 28 грудня 2022 року, на території Білорусі перебували понад 10 тисяч російських солдатів. Однак цієї кількості недостатньо для початку нового вторгнення в Україну.

Командувач угруповання сил і засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк наголосив, що в разі спроби повторного наступу Російської Федерації на Київ з Білорусі російські війська разом з білорусами побачать "багато несподіванок", які для них приготували українські захисники.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що російські окупанти можуть піти в наступ на Україну одразу з двох напрямків – зі сходу та півночі. Перед росіянами поставили кілька завдань. Він зазначив, що Білорусь може стати допоміжним напрямком, щоб відтягнути наші сили і засоби з інших ділянок фронту.

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