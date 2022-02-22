Путін не стверджує, що війська "зараз прямо підуть", хоча російських військових ще вчора бачили очевидці і журналісти.

Президент Російської Федерації Володимир Путін відмовився прогнозувати, як далеко готові зайти російські війська, що увійшли в Україну.

Про це йшлося на його прес-конференції.

Російський президент сказав, що не стверджує, що війська "зараз прямо підуть".

Прогнозувати, як далеко російські війська можуть просунутися, він не став.

"Передбачати якусь конкретну канву можливих дій взагалі неможливо. Це залежить від конкретної ситуації, яка складається на місці. На землі, що називається", - заявив він.

Далі Путін продовжив роздумом про добро і зло. Він заявив, що подальші кроки РФ будуть ґрунтуватися на ідеї про те, що "добро має захищатися".

"Я думаю, що якраз навпаки, [добро] передбачає можливість себе захищати, з цього і будемо виходити", - сказав він.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ Росії заявив, що "поки не збираються" вводити регулярні війська на територію окупованого Донбасу.

Водночас журналісти і очевидці повідомляють, що в ніч на 22 лютого росіяни перекинули на окуповану територію Донецької та Луганської областей важку техніку без розпізнавальних знаків за кілька годин після виступу російського президента Володимира Путіна і визнанням ним "ЛДНР".

Також 22 лютого Рада Федерації Росії схвалив використання військ РФ за межами країни. Раніше депутатів про це попросив президент РФ Володимир Путін.

Визнання Путіним "ЛДНР"

Увечері 21 лютого Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого їх ватажками - Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником були підписані відповідні "документи".

Після заяви Путіна США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької та Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці і журналісти.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичний вихід з "Мінська".

Міжнародне співтовариство не визнає легітимність режимів "ЛДНР" і засуджує дії Росії.

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх.

Крім того, тисячі жителів окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" в прикордонні російські області.

Триває і ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

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