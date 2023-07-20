Українські військові розповіли про життя на фронті.

Підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з осені 2022 року утримують один із найскладніших рубежів – Марʼїнку та її околиці.

Відео про українських захисників оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Протидіємо ворогу завжди. Завжди мужньо стоїмо. Наші хлопці загартовані в боях, пройшли вже багато і "задню" не дають",– розповів військовослужбовець 79-ї ОДШБр Тарас, описуючи щоденні реалії служби.

Зазначається, що російські окупанти на цьому напрямку не лише намагаються штурмувати позиції українських захисників із застосуванням піхоти та бронетехніки, але також активно застосовують артилерію та БПЛА.

Крім того, військові розповіли, що командири та побратими-штурмовики з бойовим досвідом постійно передають свої знання та вміння тим, хто приєднується до лав ДШВ.

"Тут усі звичайні хлопці. Хтось кухар, хтось маляр, хтось машини крутив до цього. Можна навчитися всьому. Головне – бажання. Всіх мотивує одне – якнайшвидша Перемога", – прокоментував Сергій, командир одного з підрозділів 79-ї ОДШБр.

Війна в Україні: новини

24 червня прес-офіцер 79-ї ОДШБр Ярослав Чепурний повідомив, що чеченські підрозділи несподівано знялися з позицій і почали виходити з Мар'їнки.

Нещодавно спікер Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що росіяни зосередили свої штурми на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. При цьому він повідомив, що зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого хімічного боєприпасу – аерозольного, задушливої дії, але вітер дув у бік противника.

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