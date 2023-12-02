Українські фахівці сьогодні поновили звʼязок атомної електростанції з нашою енергосистемою, зазначили в "Енергоатомі".

У ніч на суботу, 1 грудня, на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції був новий блекаут, він "створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці".

Блекаут на Запорізькій АЕС був повний, поділилися в Національній атомній енергогенерувальній компанії "Енергоатом". В НАЕК додали, що у суботу, 2 грудня, завдяки зусиллям наших фахівців було поновлено звʼязок атомної електростанції з українською енергосистемою - відновлено роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

"Увечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми. О 02:31 годині під час повітряної тривоги знеструмлено останню лінію "Запорізька АЕС - Дніпровська" напругою 750 кВ", - зазначили в компанії.

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Таким чином ЗАЕС залишилася без електропостачання й перейшла на живлення власних потреб від дизельних генераторів. В автоматичному режимі увімкнулися всі 20 генераторів, а пізніше залишили працювати вісім з них.

"Найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці. Вона спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані. Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції", - зазначили у компанії.

В НАЕК підкреслили, що для реакторної установки такий режим важкий, його тривалість обмежена проектом, і через нього є загроза відмови основного обладнання енергоблока. "Блок потребує термінового переведення до холодного стану", - додали в "Енергоатомі".

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Нагадаємо, російські окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію на початку повномасштабного вторгнення на нашу землю. Через супротивників на ЗАЕС не раз виникали проблеми з електропостачанням. 26 листопада станція перебувала на межі блекаута.

Також повідомлялося, що на АЕС вороги порушують технічні вимоги експлуатації обладнання, зокрема, йдеться про 6, 4 та 2 енергоблоки. Українська сторона не раз закликала світову спільноту вплинути на те, що росіяни коять на атомній електростанції та попереджала про загрозу катастрофи.

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