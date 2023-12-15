Українські захисники взяли обох бойовиків у полон під Бахмутом, затримані надали свідчення про воєнні злочини рашистів на сході України.

Реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє ворожих поплічників, які вступили до окупаційних угруповань РФ та воювали проти Сил оборони на східному фронті. Як повідомив прес-центр Служби безпеки України, українські захисники взяли обох бойовиків у полон під час контрнаступальних операцій ЗСУ під Бахмутом.

Зазначається, що у ході досудового розслідування затримані надали свідчення про воєнні злочини рашистів на сході України.

"Серед них – використання заборонених фосфорних бомб проти цивільної інфраструктури міста Попасна, що на Луганщині, та розграбування Миронівської ТЕС і приватних будинків у Донецькій області. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив одному зловмиснику 10 років тюрми, інший – проведе за гратами 15 років", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, один із засуджених воював проти України ще з 2014 року. Тоді мешканець Луганщини, приєднався до терористичних угруповань російського бойовика Козіцина та обстрілював позиції АТО в районі Світлодарської дуги. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він вступив до 85-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії.

В спецслужбі поінформували, що перебуваючи у лавах загарбників, чоловік брав участь у боях у районі Бахмута, у тому числі для стримування українського контрнаступу поблизу селища Кліщіївка.

"Ще одним засудженим є житель Луганщини, який у лютому 2022 року "мобілізувався" до 6-го мотострілецького "козачого" полку 2-го армійського корпусу країни-агресора. Після зарахування до окупантів їхній поплічник пройшов на полігоні тактичну та вогневу підготовку для ведення штурмових дій в умовах міської інфраструктури. Згодом зловмисника "відрядили" на Бахмутський напрямок, де він обстрілював бойові позиції українських військ неподалік селища Курдюмівка", - заявили в СБУ.

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Днями СБУ викрила "донецького" кулеметника, який отримав медаль від РФ. Спецслужба зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань РФ та воював проти Сил оборони на Донеччині.

Українські захисники взяли його у полон під час контрнаступальної операції ЗСУ на Мелітопольському напрямку наприкінці листопада 2023 року.

Затриманим виявився донеччанин, який на початку повномасштабного вторгнення РФ добровільно приєднався до одного з мотострілецьких полків Південного військового округу Збройних сил Росії. Його призначили на посаду кулеметника, видали зброю та боєприпаси, а також посвідчення та формений одяг російського зразка, потім зрадника відправили на полігон, він пройшов тактичну та вогневу підготовку.

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