Він добровільно приєднався до одного з мотострілецьких полків Південного військового округу Збройних сил Росії.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань РФ та воював проти Сил оборони на Донеччині.

Як повідомив прес-центр СБУ, українські захисники взяли його у полон під час контрнаступальної операції ЗСУ на Мелітопольському напрямку наприкінці листопада 2023 року.

Зазначається, що затриманим виявився донеччанин, який на початку повномасштабного вторгнення РФ добровільно приєднався до одного з мотострілецьких полків Південного військового округу Збройних сил Росії.

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В спецслужбі поінформували, що його призначили на посаду кулеметника, видали зброю та боєприпаси, а також посвідчення та формений одяг російського зразка, потім зрадника відправили на полігон, він пройшов тактичну та вогневу підготовку.

"Після завершення "курсів" його відрядили на передову, де він брав участь у захопленні Маріуполя та Волновахи. За це зловмисник був нагороджений медаллю "за бойові заслуги" з рук командування російських військ. Згодом його у складі окупаційного підрозділу перекинули до Запоріжжя для стримування контрнаступу українських військ у Пологівському районі. Крім обстрілу позицій ЗСУ бойовик займався облаштуванням блокпостів, траншей та вогневих точок рашистів на південному фронті", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів йому повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

СБУ оголосила підозру зрадникам, причетним до боїв в Авдіївці

Нещодавно СБУ викрила ще двох зрадників, які стали на бік російських окупантів та воювали проти Сил оборони на сході та півдні України. Обидва фігуранти добровільно вступили до складу бойових підрозділів Південного військового округу Збройних сил Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора вони брали активну участь у боях у Донецькій та Запорізькій областях. Обох зловмисників було захоплено під час боїв під Авдіївкою та Роботиним у жовтні цього року. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

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