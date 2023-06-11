За його словами, якби Україна програла небо, то вся її територія була б схожа на Маріуполь чи Бахмут.

Однією з найголовніших перемог України на початку повномасштабного вторгнення було збереження власних Повітряних сил, через що росіяни так і не змогли захопити контроль на небом та ефективно проводити наземні операції. Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Якщо б вони завоювали небо, мабуть, ми б не мали сьогодні вже держави, тому що небо – це ключ до успіху наземних операцій. Якби ми програли небо, ми б мали Маріуполь чи той самий Ізюм, чи бачите, що зараз в Бахмуті відбувається. Ну приблизно така була б можливо Україна, якщо був би спротив, і ми б не мали засобів збивати їхні літаки, які би просто пролітали вище шести кілометрів, де їх з ПЗРК не дістанеш, тільки засоби такі як "Бук-М1", С-300 можуть діставати літаки на великій відстані і на великій висоті", - сказав він.

Саме тому, за словами Ігната, на початку вторгнення ціллю номер один для ворожих ракетних ударів стали саме Повітряні сили, командні пункти, військові аеродроми, авіація, зенітно-ракетні війська та радіотехнічні війська, які є очима Повітряних сил.

Проте Повітряним силам саме вдалося зберегти свій потенціал, а потім його уміло застосувати, щоб вже за місяць-півтора повністю вигнати російську авіацію з підконтрольній Україні території.

"Вдалося зберегти потенціал, вийти з-під удару і ловити ворога в пастки. Винищувачі робили неймовірні речі, заганяючи їх під удари нашої ППО. Вони зазнали серйозних втрат і пішли за кордони, і вже з того часу завдають удари дистанційно. А вже активно почали застосовувати ракети саме з осені, хоча били ними в принципі з початку війни дуже багато, завдавали ударів саме ракетами, щоб знищити Повітряні сили, а потім вже точково наносили удари по військових об'єктах, по складах боєприпасів, по військових аеродромах", - сказав він.

Контроль над українським небом

Як повідомляв УНІАН, Україні після ракетних ударів росіян по об’єктах енергетики західні партнери більш активно почали поставляти сучасні системи ППО, зокрема, американський Patriot, який вже показав здатність перехоплювати аеробалістичні ракети росіян "Кинджал". Наразі ППО у Київській області збиває 100% усіх повітряних ворожих цілей.

Раніше Ігнат розповідав, що на початку повномасштабного вторгнення українські льотчики заганяли російські винищувачі Су-35 під українську ППО. Водночас зараз Україна не має винищувачів, які могли б діяти на рівні з цими російськими літаками.

Водночас, за словами експертів, літаки F-16, які Захід обіцяє передати Україні, більш технологічно досконалі, ніж радянські Су. Зокрема, перевагами F-16 є їх розмір, авіаційне озброєння, а також розвиненіша радіолокаційна система, завдяки якій F-16 зможе "бачити" російські Су на більшій дальності, ніж вони його.

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