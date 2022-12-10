Найімовірніше, споруду знесуть.

Будівля Миколаївської обласної державної адміністрації, яку навесні обстріляли окупанти, не підлягає відновленню. Найімовірніше, будову знесуть і зведуть нову.

Такою інформацією поділився голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у коментарі Радіо Свобода. Він заявив: "На жаль, є експертиза, що вона (будівля, — УНІАН) не підлягає відновленню. На рішення облради буде винесено питання про її списання і списання майна, яке там було втрачено. Я думаю, що це призведе до її знесення та нового будівництва".

Обстріл Миколаївської ОДА: подробиці

Як повідомляв УНІАН, близько 8:45 ранку, 29 березня, рашисти здійснили ракетний удар по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації. В результаті попадання в центральну секцію обрушилися поверхи з 9 по 1.

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Після обстрілу повідомлялося, що окупанти вбили 8 осіб і поранили ще 30. Але вже вночі з'явилася інформація про 31 загиблого через атаку рашистів. Потім кількість жертв знову виросла — до 35.

За словами Віталія Кіма, обстріл супроводжувався переміщенням ворожих підрозділів на одній з ділянок фронту.

А мер Олександр Сенкевич поділився думкою, що окупанти прагнули усунути голову ОВА. Як вважали рашисти, Кім міг перебувати в будівлі облдержадміністрації.

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