За словами президента, він думає тільки про Україну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що про вибух у кафе Санкт-Петербурга, де ліквідували пропагандиста Владлєна Татарського, має думати Росія.

Про це глава держави сказав журналістам під час поїздки до Ягідного Чернігівської області. Візит був присвячений річниці звільнення села від російських загарбників, повідомляє "Укрінформ".

"Я не думаю про те, що відбувається у Санкт-Петербурзі чи в Москві. Про це має думати Росія. Я думаю про нашу країну", - наголосив український лідер.

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Ліквідація Татарського - що відомо

Напередодні, 2 квітня, в одному з барів Санкт-Петербурга прогримів вибух під час "сходки" Татарського. Внаслідок детонації статуетки воєнкор помер на місці.

За декілька годин у Росії затримали підозрювану в ліквідації Татарського - нею виявилася Дар'я Трєпова. Сама дівчина заявляла, що її підставили. Тепер же вона зізнається, що принесла статуетку, яка згодом здетонувала.

Пізніше Росія звинуватила Україну в ліквідації пропагандиста Татарського.

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