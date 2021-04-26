Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна провести переговори за участю ватажків "ЛНР" та "ДНР". Український лідер підкреслив, що не буде спілкуватися з терористами.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Financial Times.
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"Я не збираюся розмовляти з терористами, в моєму становищі це просто неможливо", – сказав Зеленський.
Натомість Зеленський заявив, що хоче провести двосторонню зустріч з Путіним. За словами, українського лідера, його "хвилює не місце проведення, а зміст" переговорів.
Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо
- На тлі ескалації на сході України та нарощування російських військ біля українських кордонів Зеленський запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі.
- Реагуючи на запрошення, Путін заявив, що керівництво України перед "обговоренням проблем Донбасу" має провести переговори з "ДНР" і "ЛНР". Якщо ж Зеленський хоче провести зустріч про розвиток двосторонніх відносин між Києвом та Москвою, то йому, мовляв, варто приїхати у столицю Росії.
- Після цього заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що Москва запропонувала Німеччині та Франції провести зустріч на Донбасі за участю України й терористичних організацій "Л/ДНР".
- Тим часом голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук наголосив, що зустріч Зеленського з Путіним може відбутись виключно в нейтральній країні. Український президент не може їхати у столицю країни-агресора на переговори, заявив Кравчук. Запрошення Путіна до Москви політик оцінив як "бажання, аби йому кланялися і просили припинити війну".
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що кликати Путіна на переговори до Києва ніхто не буде. Єрмак вважає це абсолютно некоректним.
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