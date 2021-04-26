Зеленський хоче зустрітись у двосторонньому форматі з главою Кремля.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна провести переговори за участю ватажків "ЛНР" та "ДНР". Український лідер підкреслив, що не буде спілкуватися з терористами.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Financial Times.

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"Я не збираюся розмовляти з терористами, в моєму становищі це просто неможливо", – сказав Зеленський.

Натомість Зеленський заявив, що хоче провести двосторонню зустріч з Путіним. За словами, українського лідера, його "хвилює не місце проведення, а зміст" переговорів.

Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо

На тлі ескалації на сході України та нарощування російських військ біля українських кордонів Зеленський запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі.

Реагуючи на запрошення, Путін заявив, що керівництво України перед "обговоренням проблем Донбасу" має провести переговори з "ДНР" і "ЛНР". Якщо ж Зеленський хоче провести зустріч про розвиток двосторонніх відносин між Києвом та Москвою, то йому, мовляв, варто приїхати у столицю Росії.

Після цього заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що Москва запропонувала Німеччині та Франції провести зустріч на Донбасі за участю України й терористичних організацій "Л/ДНР".

Тим часом голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук наголосив, що зустріч Зеленського з Путіним може відбутись виключно в нейтральній країні. Український президент не може їхати у столицю країни-агресора на переговори, заявив Кравчук. Запрошення Путіна до Москви політик оцінив як "бажання, аби йому кланялися і просили припинити війну".

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що кликати Путіна на переговори до Києва ніхто не буде. Єрмак вважає це абсолютно некоректним.

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Автор: Вікторія Гордієнко