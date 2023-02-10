Лідери обговорили подальшу оборонну співпрацю та спільні дипломатичні кроки.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою та розповів про актуальні оборонні потреби України.

Як повідомляє прес-служба президента України, зустріч відбулася у польському Жешуві.

Зокрема, глава Української держави поінформував колегу про поточний стан справ на фронті й прогнози щодо розвитку ситуації у найближчий період. Зеленський розповів про актуальні оборонні потреби України та свої кроки щодо зміцнення української армії.

Відео дня

"Лідери обговорили подальшу оборонну співпрацю та спільні дипломатичні кроки", - йдеться у повідомленні.

Зеленський також розповів про візит до Брюсселя й наголосив на важливості старту вже цьогоріч переговорів про вступ нашої країни до ЄС. За словами президента України, це стало б важливою мотивацією для українського суспільства та армії, які проходять через важкі випробування.

Візит Зеленського до Європи

8 лютого Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Великобританії. Там він зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом, а також виступив перед британським парламентом.

Після цього український лідер відправився в Париж, де у нього відбулася зустріч з президентом Франції і канцлером Німеччини.

Вже 9 лютого Зеленський прибув з візитом до Брюселя. Там він виступив у Європарламенті і провів ряд зустрічей з європейськими лідерами. Також президент України зустрівся із королем Бельгії Філіпом І. Зеленський передав йому уламок збитого літака окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: