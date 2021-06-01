Президент також занепокоєний блокуванням Азово-Чорноморського регіону російськими кораблями.

Президент України Володимир Зеленський розповів про можливий бліцкриг з боку Російської Федерації до кордонів Донецької та Луганської областей та спробу "прорубати" сухопутний коридор в Крим.

Як повідомила прес-служба Офісу президента, про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung щодо можливих військових варіантів з боку РФ.

"Є багато військових варіантів, можливих з боку РФ, зокрема морські операції. Ми дуже занепокоєні цим, і зараз є блокування Азово-Чорноморського регіону російськими кораблями. Вони контролюють це, попри міжнародне право, порушуючи його. Це те, що ви сказали, – один із варіантів виходу на Крим, щоб прорубати цей коридор з материкової України", - наголосив він.

Президент також допустив можливість російської ескалації з боку окупованого Донбасу. "Ми це прекрасно розуміємо. Великий стрибок, бліцкриг до кордонів Донецької та Луганської областей. Ми це розглядаємо й готуємося до таких кроків", - підкреслив він.

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Водночас, за словами Зеленського, якщо припускати ймовірність спроби "прорубати" коридор до тимчасово окупованого Криму - то це означає, що не можна буде заховати цю ситуацію за "громадянським конфліктом", це буде відкрита повномасштабна війна.

У відповідь на уточнювальне питання щодо можливого бліцкригу РФ Зеленський не виключив, що він може відбутись зі сходу, півдня чи півночі.

Довідка УНІАН. У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити "раптову перевірку" російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки "всіх поставлених цілей досягнуто".

6 травня президент Володимир Зеленський наголосив, що з десятків тисяч військових, які РФ розмістила на кордонах та тимчасово окупованих територіях України, вона відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.

13 травня у місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких видів озброєння до окупованого Криму. Серед іншого, йдеться про танки, міномети калібру 120 мм, гаубиці калібру 122 мм і бронетехніку.

19 травня головнокомандувач Збройних сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що спільні стратегічні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід – 2021", які заплановані на вересень цього, становлять потенційну загрозу для України.

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Автор: Костянтин Гончаров