Рішенням, серед іншого, Кабміну надано доручення підготувати законопроекти щодо запровадження на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях правосуддя перехідного періоду.

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 червня 2021 року "Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях".

Текст відповідного указу від 2 червня №226/2021 оприлюднено на сайті глави держави

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Рішенням РНБО, серед іншого, Кабміну надано доручення у двомісячний строк підготувати з урахуванням міжнародного досвіду законопроекти щодо запровадження на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях правосуддя перехідного періоду як цілісної політики держави з мирного врегулювання ситуації на цих територіях, подолання наслідків збройного конфлікту та досягнення соціальної злагоди і внести їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради.

У тримісячний строк уряд має забезпечити внесення змін та продовження на період до 2023 року включно терміну реалізації Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року № 1071.

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За три місяці Кабмін повинен забезпечити функціонування системи державного іномовлення з розгалуженою інфраструктурою державних кореспондентських пунктів в Україні та за кордоном; а також опрацювати із залученням СБУ питання щодо відкликання мережевих ресурсів (ІР-адрес), які виділені у користування операторам (провайдерам) телекомунікацій, що перебувають на тимчасово окупованих територіях України у Донецькій та Луганській областях або використовуються в інформаційній агресії Російської Федерації проти України.

У шестимісячний строк уряд має забезпечити розгортання загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 на базі Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення як оператора державного мультиплекса; а також забезпечити радіомовлення у середньохвильовому діапазоні, у тому числі зі спеціальним контентом, з метою покриття тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях сигналом українських радіостанцій;

Протягом 2021 року Кабмін має завершити облаштування контрольних пунктів в'їзду-виїзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях.

Крім того, уряд має ужити заходів щодо створення та належного фінансування Центру документування порушень прав людини та шкоди, завданої внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

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Міністерству закордонних справ доручено забезпечити регулярне інформування міжнародного співтовариства (насамперед держав Групи семи, "Люблінського трикутника", а також держав – членів ЄС, НАТО, ООН, ОБСЄ, Ради Європи) про соціально-гуманітарну та безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і результати виконання Україною Мінських домовленостей, ініціатив та заходів української сторони щодо активізації процесу мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Міністерство внутрішніх справ кожні півроку повинно інформувати РНБО про результати вжиття разом зі СБУ заходів із підтримання публічної безпеки і порядку, недопущення дестабілізації криміногенної обстановки в Донецькій та Луганській областях, за винятком населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Головнокомандувачу Збройних сил України, серед іншого, доручено у шестимісячний строк завершити виконання заходів із посилення охорони й оборони десантно небезпечних ділянок українського узбережжя Чорного та Азовського морів, а також об'єктів критичної інфраструктури в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ.

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Автор: Вікторія Токарєва