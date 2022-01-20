Церемонія відбулась біля Пам'ятного дзвона на території Міністерства оборони.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вшануванні пам’яті українських військових.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, біля Пам'ятного дзвона, розташованого на території Міністерства оборони, було оголошено прізвища 54 військовослужбовців, полеглих цього дня у різні роки війни.

Серед них – 51 воїн, що героїчно загинув 20 січня 2015 року, захищаючи Донецький аеропорт.

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Після кожного озвученого прізвища військовослужбовець роти почесної варти бив у дзвін, а салютна група робила залпи зі стрілецької зброї.

Також президент поклав квіти до Пам’ятного дзвона.

У церемонії вшанування також взяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Олексій Резніков, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше у мережі показали, на що бойовики перетворили Донецький аеропорт.

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