За його словами, швидкість здобуття перемоги також залежить від декількох факторів.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може перемогти у війні з РФ вже у цьому році за умови, якщо українці зберігатимуть єдність.

"Швидкість (завершення війни. – ред.) залежить від декількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні – допомоги партнерів. Не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну", - зазначив він під час зустрічі зі студентами Київського національного університету ім. Т. Шевченка, повідомляє сайт президента.

Зеленський відкинув твердження щодо необов’язковості перемоги України чи допустимості часткової перемоги.

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Закінчення війни в Україні

Перед новим роком видання Financial Times опублікувало аналіз, в якому зазначалося, що після десяти місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну очевидно, що війна не закінчиться в найближчий рік.

При цьому західні партнери України посилюють риторику щодо збільшення військової допомоги Києву, яка б дозволила не затягувати війну і перемогти російських окупантів цього року.

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