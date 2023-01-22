Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може перемогти у війні з РФ вже у цьому році за умови, якщо українці зберігатимуть єдність.
"Швидкість (завершення війни. – ред.) залежить від декількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні – допомоги партнерів. Не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну", - зазначив він під час зустрічі зі студентами Київського національного університету ім. Т. Шевченка, повідомляє сайт президента.
Зеленський відкинув твердження щодо необов’язковості перемоги України чи допустимості часткової перемоги.
Закінчення війни в Україні
Перед новим роком видання Financial Times опублікувало аналіз, в якому зазначалося, що після десяти місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну очевидно, що війна не закінчиться в найближчий рік.
При цьому західні партнери України посилюють риторику щодо збільшення військової допомоги Києву, яка б дозволила не затягувати війну і перемогти російських окупантів цього року.