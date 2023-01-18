Через росіян у нашій державі постраждили понад 900 неповнолітніх.

Через повномасштабну війну Росії в Україні загинули 459 дітей, ще майже 909 отримали поранення.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, станом на ранок 18 січня понад 1 тис. 368 дітей постраждали в Україні внаслідок дій росіян. Зокрема, за добу стало відомо ще про трьох загиблих дітей та трьох поранених внаслідок ракетної атаки ворога на житловий будинок у Дніпрі 14 січня. Наразі відомо, що загинуло 6 дітей, 17 - поранено.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 459 дітей загинуло та понад 909 отримали поранення. Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що найбільше постраждало дітей у Донецькій - 429, Харківській - 269, Київській - 117, Запорізькій - 84, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській областях - 63.

Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора повідомляв, що станом на ранок 17 січня через повномасштабну війну, розв’язану Росією 24 лютого, в Україні загинули 456 дітей, а 897 - отримали поранення.

Обстріл Дніпра - сьогодні це треба знати

РФ 14 січня вдарила по багатоповерхівці ракетою Х-22, спроектованою ще у СРСР для знищення морських угруповань та авіаносних груп. Одна з секцій будинку повністю знищена, загинули 45 осіб.

Президент Володимир Зеленський сказав, що серед жертв у Дніпрі є хлопчик, якому було лише 11 місяців.

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