Голова держави наголосив, що для Росії і малі діти, й мирні люди – вороги.

Серед загиблих внаслідок влучання російської ракети 14 січня у житловий багатоповерховий будинок у Дніпрі є хлопчик, якому було лише 11 місяців.

"Сьогодні завершилася рятувальна операція в Дніпрі. 79 людей були поранені або травмовані цим російським ударом. У переліку загиблих – 45 українців, серед них – шестеро дітей, зокрема хлопчик, якому було всього лише 11 місяців", - сказав президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Він наголосив, що для Росії і малі діти, й мирні люди – вороги.

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"Очевидно, це могло статися лише тому, що Росія перетворилася на ворога всього людства", - підсумував голова держави.

Раніше Зеленський доручив максимально спростити й пришвидшити надання допомоги людям, що постраждали від ворожого ракетного удару в Дніпрі.

Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Як повідомляв УНІАН, 14 січня російські терористи влучили ракетою в багатоповерхівку в Дніпрі. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку.

Росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22, яку спроектували в Радянському Союзі для знищення морських угруповань та авіаносних груп. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк РФ.

Сьогодні, 17 січня, в ДСНС повідомили, що о 13:00 пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару було завершено. Врятовано 39 людей, з них шестеро дітей; 45 осіб загинули, з них шестеро дітей; 79 людей травмовано, з них 16 дітей. Безвісти зниклими залишаються до 20 людей, серед них є діти. Неідентифіковано 15 тіл загиблих.