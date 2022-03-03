Ситуація в Харкові дуже неспокійна, ворог вдається до постійних обстрілів.

Окупанти обстрілюють Харків щосили упродовж останніх днів. Місцеві мешканці розповідають, що просто не виходять з укриттів.

Про це вони розповіли у коментарях "Держспецзв'язку".

За словами населення, їм довелося 7-му добу сидіти в підвалі з маленькими дітьми. Крім того, їжа закінчується.

"Але взаємопідтримка на найвищому рівні, вже з'явився свій ритм життя, зранку люди, яких я знаю дуже мало, прокинувшись, зі швидкістю світла роблять чай, щоб можна було хоч трохи зігрітися", - діляться харків'яни.

"Русский мир" - хай би йшов він на**й цей "мир". Перебуваємо вже 7 добу у підвалі, де маленькі діти, у тому числі й немовлята", - нарікають вони.

Нагадаємо, вранці 1 березня в бік будівлі Харківської ОДА російськими військовими був здійснений ракетний обстріл.

Російські війська ведуть обстріли житлових районів Харкова.

У ніч з 1 на 2 березня Росія завдала повітряного удару по казармах льотного училища.