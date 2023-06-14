Деякі аналітики вважають, що ще занадто рано міркувати про падіння Пригожина.

Втручання Володимира Путіна у конфлікт ватажка ПВК "Вагнер" з Міноборони РФ розглядається як великий стимул для Шойгу, давнього союзника президента, який зіткнувся з політичним тиском через невпевнені зусилля Москви в Україні.

Як вважають аналітики The Guardian, це також поставило Пригожина в найнебезпечніше становище з початку вторгнення.

"Шойгу поставив Пригожина більш-менш мат. Якщо Вагнер не підпише контракт з [Міністерством оборони] протягом декількох тижнів, у держави можуть бути підстави припинити підтримку Вагнера або навіть вжити проти нього юридичні заходи", - сказала Дара Массікот, старший науковий співробітник RAND Corporation.

Деякі аналітики припустили, що Путін, ймовірно, прийняв рішення обмежити вплив Вагнера в Україні за кілька місяців до цього.

"Рішення було прийнято в січні, але чекали, коли Вагнер візьме Бахмут. Вирішено, що хоча б на території України всі повинні бути підпорядковані генеральному штабу", - сказала Тетяна станова, засновник політико-аналітичної фірми "Р Політика".

Виключення Пригожина з України відсунуло б на другий план одного з найбільш впізнаваних військових діячів Росії.

"Пригожин розуміє, що його публічність - це його захист. У нього немає офіційного статусу, але він знає, що Путін віддає перевагу стабільності і не хотів би створювати хаос, дозволяючи іншим переслідувати такого публічного діяча", - сказав колишній співробітник Міністерства оборони, який працював з ним.

Пригожин вирушив у рекламний тур по Росії, виступаючи перед аудиторією разом з прихильниками жорсткої лінії, такими як колишній торговець зброєю Віктор Бут. Залишаються питання про те, чи зможе він зберегти своє становище тільки за рахунок рекламного туру.

"Не думаю, що це матиме такий же ефект, як його битва за Бахмут. Пригожин трохи загнаний в кут і намагається зрозуміти, як реалізувати свої цілі", - сказала станова.

Проте, деякі вважають, що ще занадто рано міркувати про падіння Пригожина.

"Люди багато разів помилково списували Пригожина з рахунків, - сказав колишній співробітник Міноборони. "В даний час Шойгу має перевагу, але якщо контрнаступ України провалиться, Пригожина, швидше за все, знову викличуть", - додали вони, заявивши, що Путін традиційно нацьковує різні фракції один на одного.

Колишній чиновник також зазначив, що у вівторок Путін натякнув, що частина критики Пригожина щодо військових була виправданою. "На початку спецоперації ми швидко зрозуміли, що "паркетні генерали" [ ... ] не ефективні, м'яко кажучи, - сказав Путін. "З тіні почали виходити люди, яких ми раніше не чули і не бачили, і вони виявилися дуже ефективними і принесли користь".

Майбутнє Пригожина може залежати від успіху або провалу українського контрнаступу, вважає станова.

"Він чекає, коли вони побачать, що без його здібностей і навичок російська армія втратить територію і Путін або Шойгу прийдуть до нього на допомогу... він мріє про це", - додала вона.

Конфлікт Пригожина і Міноборони - деталі

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу підписав наказ, який зобов'язав всі російські "добровольчі підрозділи" до 1 липня укласти контракти з відомством, щоб отримати "необхідний правовий статус".

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжує нападки на Міністра оборони РФ Сергія Шойгу, в тому числі, пригадуючи йому події в Сирії. Він заявив, що його найманці не підписуватимуть контракт з Міністерством оборони Російської Федерації.