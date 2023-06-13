Йдеться не просто про якісь перешкоди, а про фізичне знищення навмисне, запевняє ватажок найманців.

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжує атаки на міністра оборони РФ Сергія Шойгу, в тому числі, пригадуючи йому події в Сирії.

Напередодні Пригожин звинуватив Збройні Сили РФ в тому, що вони порушили домовленості і не надали допомогу ПВК під час операції з захоплення нафтового родовища в районі селища Хішам в лютому 2018 року. Ця операція виявилася для "вагнерівців" провальною. Ватажок ПВК стверджує, що військове командування РФ заздрить найманцям.

"ВС, які завжди були занурені в ланцюг бюрократичних процедур і тому фактично знерухомлені, носили красиві погони і ордени, а ПВК "Вагнер" перемагала у всіх країнах світу. Ось звідти і береться заздрість. Друга причина - особистість міністра оборони Сергія Шойгу. Людини, які не терпить нікого, хто щось робить краще за нього. І тому всі повинні ходити і лизати йому п'яти. А ПВК "Вагнера" ніколи цього не робила. Це чоловіки, які знають, хто вони, і знають собі ціну", – заявив Пригожин в коментарі, поширеному його прес-службою.

Пригожин стверджує, що Шойгу мав намір знищити "вагнерівців" і тоді в Сирії, і тепер в Україні.

"Тому перша спроба знищити ПВК "Вагнер" під час подій 8 лютого 2018 року, друга – коли намагалися закрити без боєприпасів у Бахмуті. Йдеться не просто про якісь перешкоди, а про фізичне знищення навмисне. І тоді, і зараз. А "берега плутати" - це Сергій Кужугетович любить, розповідати про переплутані берега. Мабуть, у нього на батьківщині річки течуть, а який берег лівий, який правий, не всі розбираються", – додав він.

Конфлікт Шойгу і Пригожина - останні новини

У протистоянні ватажка ПВК "Вагнера" Євген Пригожина і міністра оборони Сергія Шойгу, що триває довгі місяці, на цьому тижні почався новий виток.

Шойгу захотів підпорядкувати собі найманців і зобов'язав всі російські "добровольчі підрозділи", які РФ кидає на війну проти України, підписати контракти з Міністерством оборони.

Чеченські добровольці із загону "Ахмат" контракт підписали. А Пригожин заявив, що "Шойгу не може нормально керувати військовими формуваннями" і відмовився від підписання контрактів.

Крім того, Пригожин заявив, що візьме до своїх лав формування, які не захочуть підписувати контракт з МО РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: