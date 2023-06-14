Ватажок ПВК "Вагнер" заявив, що влада повинна знайти рішення з питання надання соцгарантій.

Ватажок приватної військової кампанії"Вагнер" Євген Пригожин знову заявив, що його найманці не підписуватимуть контракт з Міністерством оборони Російської Федерації. Він заявив, що " вагнерівці" не братимуть участі "в цьому злочині".

"Коли батьківщина потрапила в біду, коли була потрібна допомога ПВК "Вагнер" і ми всі прийшли її захищати, то президент пообіцяв нам всі соціальні гарантії. Я готовий забезпечувати бійців ПВК "Вагнер", але сьогодні я є, а завтра мене немає. І тому, безумовно, держава повинна брати участь у соціальних гарантіях для ветеранів, для бійців, які виконали завдання. Тому, коли ми починали брати участь у цій війні, то ніхто не говорив, що ми зобов'язані будемо укласти договори з Міністерством оборони. Ніхто з бійців ПВК "Вагнер" не готовий йти знову по шляху ганьби. І тому ніхто укладати договори не буде", - заявив головний "вагнерівець" у своєму Telegram-каналі.

При цьому він вказав, що влада повинна знайти рішення з питання надання соціальних гарантій для російських вбивць.

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"Що стосується соціальних гарантій, я думаю, що Державна дума і Президент знайдуть компромісне рішення, при якому і соціальні гарантії отримають, і документи як учасники бойових дій. Тому що зазвичай учасник бойових дій отримує людина, яка вже пішов із зони СВО, або поранений, або отримує його сім'я, тому що він убитий. У мене 20 тисяч убитих, вони теж повинні укласти контракт з Міністерством оборони? Сьогодні ми воюємо, нам сказали укласти контракт з Міністерством оборони. З ким завтра нам скажуть укладати контракт? Тому я думаю, що рішення буде знайдено, а контракт ми в будь - якому випадку укладати не будемо", - вказав Пригожин.

Також на підкреслив, що хоч Міноборони є важливим держорганом, але якщо його "приватизувала група приватних осіб, то це не означає, що ми повинні брати участь у цьому злочині".

ПВК в Росії повинні підписати контакти з Міноборони - що відомо

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу підписав наказ, який зобов'язав всі російські "добровольчі підрозділи"до 1 липня укласти контракти з відомством, щоб отримати "необхідний правовий статус".

У свободі ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що не підписуватиме контракт, оскільки накази Шойгу не поширюються на них. Пізніше він заявив, що візьме до своїх лав формування, які не хочуть підписувати контракт з Міноборони Російської Федерації.

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