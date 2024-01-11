Великий покрив снігу може стати обмежуючим фактором для маневреності техніки та піхоти, вважають вони.

Міністерство оборони Великої Британії проаналізувало, як погода впливає на події російсько-української війни. Про це вони розповіли на своїй сторінці в X (колишній Twitter).

Так, розвідка пояснює, що через різке похолодання та замерзання ґрунту, пересування для піхоти та техніки на пересіченій місцевості значно полегшиться. Це, за їхніми підрахунками, триватиме до березня. Відлига призведе до погіршення умов для пересування.

Водночас із цим, великий покрив снігу може стати обмежуючим фактором для маневреності техніки та піхоти на фронті. Ще одним ускладнюючим фактором може стати скорочення світлового дня. Через це сторони будуть змушені обмежити деякі операції, або активніше використовувати прилади нічного бачення.

Відео дня

"В Україні зараз спостерігається різке похолодання. І хоч наступного тижня очікується, що температура підніметься вище нуля, ґрунт все одно залишається промерзлим", - йдеться в заяві британської розвідки.

Ситуація на фронті: останні новини

Сьогодні вранці у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення з російськими окупаційними військами.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначав, що російські загарбники намагаються наступати на усіх напрямках.

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