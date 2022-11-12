На Херсонщині українські захисники розбили штаб окупантів.

ЗСУ на півдні знищили 55 окупантів, два танки, три самохідні гаубиці "Мста-С" та склад з боєприпасами.

"Нашою авіацією двічі нанесено удар по скупченню техніки противника в Бериславському і Херсонському районах. Ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 34 вогневих завдання по районах зосередження живої сили та техніки ворога. Підтверджені втрати ворога складають 25 рашистів, 3 самохідні крупнокаліберні гаубиці "Мста-С", 6 одиниць автотехніки. Знищено склад ворожих боєприпасів в Каховському районі. В результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки", - йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

Тим часом, у ворожому корабельному угрупованні в Чорному морі, що наразі складається з 21 корабля, на бойовому чергуванні 2 надводних ракетоносії. Загальна кількість готових до застосування "Калібрів" - 16.

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Успіхи ЗСУ на фронті: що відомо

ЗСУ станом на 11 листопада звільнили від російських окупантів близько трьох тисяч квадратних кілометрів на півдні України.

Уся Миколаївська область була звільнена від російських окупантів, окрім Кінбурнської коси.

Українська розвідка повідомила, що Херсон повертається під контроль України, в місто заходять частини ЗСУ, а шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сповістила, що "війська знаходяться на підступах до міста, у місті перебувають спеціальні підрозділи".